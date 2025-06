fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Pablo Torre może zamienić FC Barcelonę na Mallorkę

FC Barcelona jest w trakcie budowy drużyny na nową kampanię. Katalończycy nie tylko koncentrują się na pozyskaniu nowych graczy, ale pracują też na tym, kto może się pożegnać z klubem z La Liga. Informacjami w tej sprawie podzieliło się „Mundo Deportivo”.

Źródło przekonuje, że przedstawiciele władz Bluagrany uważają, że nie ma potrzeby, aby kontynuować współpracę z Pablo Torre. Tym samym wszystko wskazuje na to, że niebawem strony się rozejdą. Chętna na transfer z udziałem gracza ma być Mallorca. Ekipa z Balearów widzi w graczu szanse na poprawę jakość w drużynie.

Jeśli nie pojawi się nieprzewidziany scenariusz, to w najbliższych dnia Pablo Torre ma zostać nowym zawodnikiem Mallorki. W ekipie ze środka tabeli La Liga piłkarz może o miejsce w składzie rywalizować między innymi z takimi zawodnikami jak: Sergi Darder czy Antonio Sanchez.

W ostatniej kampanii Pablo Torre wystąpił w zaledwie 14 meczach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył też trzy kluczowe podania. Na boisku spędził nieco ponad 420 minut.

Ofensywny pomocnik to wychowanek Mariny, który w lipcu 2015 roku dołączył do Racigu Santander. Tymczasem do Barcy trafił w lipcu 2022 roku za sześć milionów euro. W czasie pobytu w ekipie z Camp Nou był na sezon wypożyczony w Gironie. Aktualnie jest wraz z reprezentacją Hiszpanii do lat 21 na MME.

Czytaj także: Isak na wagę złota. Newcastle walczy o swoją gwiazdę