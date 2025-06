Alexandre Isak wygląda na to, że finalnie tego lata nie zmieni barw klubowych. Wszystko za sprawą bardzo konkretnej oferty Newcastle United, o czym informuje The Times.

Źródło: The Times

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alexandre Isak

Alexandre Isak będzie mógł zarobić krocie w Newcastle United

Alexandre Isak to zawodnik, który na brak zainteresowania nie mógł narzekać. W kontekście przyszłości piłkarza nie brakowało różnego rodzaju spekulacji. Tymczasem interesującymi wieściami podzielił się The Times.

Źródło przekonuje, że Newcastle United podjęło działania, mające na celu zatrzymanie zawodnika w klubie na dłużej. Sternicy przedstawiciela Premier League przygotowują dla zawodnika propozycję przedłużenia kontraktu, dzięki której Isak mógłby liczyć na wzrost pensji. Zawodnik mógłby się stać wówczas najlepiej opłacany graczem w historii Newcastle.

25-latek trafił do ekipy z St. James Park w sierpniu 2022 roku z Realu Sociedad. Sternicy Angielskiej ekipy wyłożyć na transakcję mniej więcej 70 milionów euro. Szybko stał się jedną z pierwszoplanowych postaci w drużynie. Zanim zawodnik trafił do Newcastle, to występował też w Borussii Dortmund czy Weillem II oraz AIK Fotboll.

52-krotny reprezentant Szwecji ma za sobą kampanię, w której wystąpił łącznie w 42 meczach. Strzelił w nich 27 goli i zaliczył też sześć asyst. Isak okazję na poprawę swojego bilansu w lidze angielskiej może mieć już 16 sierpnia. Newcastle zacznie wówczas nową kampanię. W pierwszej kolejce zagra w roli gospodarza z Aston Villa. Mecz odbędzie się o godzinie 13:30 na Villa Park.

