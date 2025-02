fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Weston McKennie wyceniony przez Juventus

FC Barcelona według ostatnich medialnych informacji ma plan, aby pozyskać nowego pomocnika w trakcie letniego okna transferowego. Wieści na ten temat przekazał Fichajes.net, wskazując konkretnego kandydata do gry w ekipie z Camp Nou.

Źródło przekonuje, że na liście życzeń Barcy znajduje się Weston McKennie. 26-letni piłkarz znany jest ze swojej wszechstronności. Takie możliwości zawodnika sprawiają, że Amerykanin ma predyspozycje, aby trafić do hiszpańskiej ekipy. Co prawda klub z Turynu nie chce rozstać się z zawodnikiem, to przedstawiciel La Liga ma wykazywać przekonanie, że da radę wynegocjować odpowiednie warunki, aby pozyskać piłkarza.

Fichajes.net przekonuje, że oferta w wysokości 15 milionów euro mogłaby sprawić, że finalnie piłkarz zmieni barwy klubowe. Aktualna umowa piłkarza z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Tym samym najbliższe okno transferowe z udziałem zawodnika może być jednym z ostatnich, w którego trakcie Juve mogłoby zarobić duże pieniądze na transakcji z udziałem piłkarza.

McKennie to 58-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych. W drużynie narodowej strzelił 11 goli. Z kolei w klubie w tej kampanii wystąpił jak dotąd w 28 meczach. Strzelił pięć goli, a także zaliczył trzy kluczowe podania.