Deco wskazał, jakiego zawodnika FC Barcelona sprzeda latem

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona planuje rozstanie z Andreasem Christensenem

FC Barcelona rywalizuje w tym sezonie o mistrzostwo Hiszpanii. Jednocześnie ekipa z La Liga chce się optymalnie przygotować latem do kolejnej kampanii. Nie tylko pod kątem transferów do klubu, ale i z klubu. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że jednym z graczy, którego władze Barcy poważnie rozważają w kontekście sprzedaży, jest Andreas Chrisensen. Zawodnik miałby zmienić pracodawcę już w najbliższym oknie transferowym, a zdecydowany na taki ruch ma być Deco. Wpływ na taką decyzję mają mieć między innymi ciągłe problemy ze zdrowie u piłkarza. To miało wpływ na spadek jego jakości.

Christensen, gdy trafił do Barcy z Chelsea, to na początku udowadniał, że jest bardzo dobrym defensorem, ale pod warunkiem, że jest w 100 procentach zdolny do gry. Nie zmienia to jednak faktu, że Duńczyk mimo swoich problemów, wciąż budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Między innymi kluby z Premier League i Serie A wykazują chęć pozyskania zawodnika.

Gdyby faktem stał się transfer z klubu z udziałem Christensena, to już jest wybrany jego ewentualny następca. Miejsce reprezentanta Danii miałby zająć Jonathan Tah z Bayeru Leverkusen. Zawodnik ma kontrakt do końca czerwca, więc do ekipy z Camp Nou mógłby dołączyć na zasadzie wolnego transferu.

Rozstanie z Christensenem i ewentualne pozyskanie Taha przez Barcę, mogą być strategicznymi ruchami dla klubu z Camp Nou. Jasne jest, że hiszpańska ekipa chciałaby się w najbliższej przyszłości wzmocnić w obronie.