IMAGO / Daniela Porcelli Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane jest poważnie łączony z Bayernem Monachium

29-latkowi przygląda się również m.in. Paris Saint-Germain

Napastnika widziałaby u siebie też… FC Barcelona, ale dopiero za rok

FC Barcelona zainteresowana Harrym Kanem

FC Barcelona chciałaby pozyskać Harry’ego Kane’a na zasadzie wolnego transferu w 2024 roku, gdyby Anglik zdecydował się na pozostanie w Tottenhamie Hotspur i wypełnienie obecnej umowy, która wygasa po sezonie 2023/2024 – podaje “The Athletic”.

Wiele jednak wskazuje na to, że środkowy napastnik już tego lata dołączy do Bayernu Monachium, który naciska na jego sprowadzenie. Co więcej, włodarze Spurs nie wyobrażają sobie straty kapitana za darmo, dlatego chcą przedłużyć z nim kontrakt lub sprzedać go już teraz.

Lider reprezentacji Anglii w 49 spotkaniach poprzedniej kampanii strzelił 32 bramki i zaliczył 5 asyst.