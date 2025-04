FC Barcelona szykuje hit? Gwiazda PSG na celowniku!

FC Barcelona powoli przygotowuje się do letniego okna transferowego. Według doniesień TodoFichajes.com na radarze ekipy z La Liga znajduje się jeden z ofensywnych graczy PSG.

Bradley Barcola znalazł się na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona ma plan, aby w trakcie letniego okna transferowego wzmocnić się w ofensywie. Na radarze ekipy z ligi hiszpańskiej znalazł się jeden z graczy Paris Saint-Germain. Wieści na ten temat przekazał serwis TodoFichajes.com.

Źródło przekonuje, że Bradley Barcola mógł stać się jednym z głównych celów transferowych Katalończyków na okno transferowe przed startem kolejnej kampanii. 22-letni gracz błyszczał w ostatnim czasie w szeregach giganta Ligue 1, wzbudzając duże zainteresowanie władz Blaugrany.

22-letni zawodnik to 11-krotny reprezentant Francji, mający w drużynie narodowej dwie zdobyte bramki. Młody piłkarz trafił do stołecznego klubu latem 2023 roku z Olympique Lyon za 45 milionów euro. Kwota nie została zmarnowana, bo zawodnik spłaca kredyt zaufania, którym został obdarzony.

Barcola w tym sezonie wystąpił jak na razie w 48 spotkaniach. Strzelił w nich 18 goli i zaliczył 16 asyst. Gdyby finalnie transakcja z udziałem gracza do Barcy stała się faktem, to miałaby to być inwestycja nie tylko na teraźniejszość, ale też na przyszłość.

Urodzony w Lyonie piłkarz ma kontrakt ważny z klubem z Parc des Princes do końca czerwca 2028 roku. Tymczasem rynkowa wartość Barcoli szacowana jest na 70 milionów euro. Gdyby rzeczywistością stał się transfer zawodnika do ekipy z La Liga, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować z Raphinhą.

