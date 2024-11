MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglu

Facundo Buonanotte na radarze Tottenhamu Hotspur

Mimo że Tottenham Hotspur wygrał 4:0 z Manchesterem City w poprzedniej kolejce Premier League, to póki co drużyna Kogutów rozczarowuje w obecnym sezonie. Zespół prowadzony przez Ange Postecoglou zajmuje odległe 8. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy, a w rozgrywkach Ligi Europy plasuje się na 9. pozycji w stawce. Londyńskiej ekipie przydałoby się kilka wzmocnień, by walczyć o wyższe cele. Niewykluczone, że Tottenham Hotspur ruszy na rynek w najbliższych okienkach transferowych.

Koguty od dawna monitorują sytuację Facundo Buonanotte, który podczas aktualnej kampanii gra na zasadzie wypożyczenia w Leicester City. Karta zawodnicza 19-letniego ofensywnego pomocnika należy jednak do Brighton & Hove Albion i to z tym klubem musiałby negocjować Tottenham Hotspur. Za dwukrotnego reprezentanta Argentyny byłoby trzeba zapłacić około 35 milionów euro, ponieważ na tyle wyceniły swojego zawodnika władze Mew.

Facundo Buonanotte w trwającym sezonie rozegrał 13 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Ange Postecoglou uważa, że mierzący 174 centymetry piłkarz byłby doskonałym uzupełnieniem składu jego drużyny. Obecnie australijski szkoleniowiec w środku pola ma do dyspozycji takich zawodników jak m.in. Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall, James Maddison oraz Dejan Kulusevski. Warto dodać, że 19-letni Argentyńczyk może zagrać również na prawym skrzydle.