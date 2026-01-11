Galatasaray interesuje się gwiazdą PSG. Trwają rozmowy

Galatasaray Stambuł ma chrapkę na pozyskanie pomocnika PSG - Fabiana Ruiza. Jak donosi Ekrem Konur, strony prowadzą rozmowy w sprawie ewentualnego transferu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Fabian Ruiz na celowniku Galatasaray Stambuł

Galatasaray Stambuł w ostatnich latach słynie z pozyskiwania uznanych zawodników z europejskich gigantów. W barwach drużyny Lwów występują na co dzień takie gwiazdy jak Victor Osimhen, Ilkay Gundogan, Mauro Icardi czy Leroy Sane, co potwierdza ogromne ambicje tureckiego klubu. Potentat znad Bosforu nie zamierza jednak zwalniać tempa i już teraz planuje kolejne głośne wzmocnienie składu.

Jednym z piłkarzy znajdujących się na liście życzeń Galatasaray jest Fabian Ruiz, o czym informuje Ekrem Konur. Włodarze z Rams Park rozpoczęli już rozmowy z agentem hiszpańskiego pomocnika, sondując możliwość transferu definitywnego.

Sam zawodnik preferuje pozostanie w Ligue 1, aczkolwiek bardzo atrakcyjne warunki finansowe mogą skłonić go do zmiany decyzji. Paris Saint-Germain wyklucza wypożyczenie, a mistrzowie Turcji są gotowi zapłacić około 30 milionów euro.

29-letni Fabian Ruiz z powodzeniem występuje w barwach paryskiej ekipy od sierpnia 2022 roku, gdy przeniósł się na Parc des Princes z SSC Napoli za ponad 22 miliony euro. W trwającym sezonie etatowy reprezentant Hiszpanii rozegrał 21 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. W poprzednich rozgrywkach miał duży udział w wywalczeniu przez PSG historycznej potrójnej korony.