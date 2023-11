Everton został ukarany odjęciem punktów, przez co walczy o utrzymanie w Premier League. Klub ponadto może być zmuszony do sprzedaży jednego z filarów.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Amadou Onana

Everton może pożegnać się ze swoim waznym zawodnikiem

Niewykluczone, że Amadou Onana zostanie sprzedany

Najbardziej prawdopodobny scenariusz to transfer wewnątrz Premier League

Everton może mieć problem. Giganci zacierają ręce

Everton złamał zasady finansowego fair-play, co skutkowało odjęciem dziesięciu punktów w tabeli Premier League. Klub może być też zmuszony do wypłaty sporych odszkodowań, a na to aktualnie brakuje pieniędzy.

Sposobem na uzyskanie potrzebnej kwoty może okazać się sprzedaż najwyżej wycenianych zawodników. Uznaniem czołowych angielskich klubów cieszy się 22-letni pomocnik Amadou Onana, którego rynkowa wartość według portalu Transfermarkt to 50 milionów euro.

Reprezentant Belgii gra w Anglii od 2022 roku. W tym czasie wyrobił sobie na tyle mocną markę, że jego poczynaniom bacznie przyglądają się Manchester United i Chelsea, które zapewne chętnie skorzystałyby na kłopotach Evertonu.

