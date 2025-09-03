Muci opuści Besiktas? Może obrać zaskakujący kierunek

Ernest Muci tego lata może jeszcze opuścić szeregi Besiktasu. Jak się okazuje, były zawodnik Legii Warszawa może wylądować w Rosji. Albańczyk jest celem transferowym Rubina Kazań - donosi gazetablic.com

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Ernest Muci

Rubin Kazań chce Ernesta Muciego

Ernest Muci w latach 2021-2024 reprezentował barwy Legii Warszawa. Albańczyk spędził w Polsce świetny okres. W lutym minionego roku skrzydłowy zdecydował się na przeprowadzkę do Besiktasu, a Wojskowi zarobili na jego odejściu 10 milionów euro. Dotychczasowa przygoda 24-latka w Turcji nie była specjalnie udana i jeszcze tego lata zawodnik może zmienić otoczenie.

Z informacji przekazanych przez gazetablic.com dowiadujemy się, że Ernest Muci może obrać zaskakujący kierunek, ponieważ jest blisko przeprowadzki do Rosji. Reprezentant Albanii znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Rubina Kazań. Były zawodnik Legii Warszawa otrzymał już ofertę kontraktu, na mocy którego zarabiałby 74 tysiące euro miesięcznie.

Wspomniane źródło zaznacza, że Ernest Muci miałby przenieść się do Rubina Kazań na zasadzie wypożyczenia. Kluby miałyby zawrzeć umowę, w której widniałaby opcja wykupu reprezentanta Albanii. Czas pokaże, czy były zawodnik Legii Warszawa ostatecznie wyląduje na rosyjskich boiskach.

Ernest Muci w koszulce Besiktasu rozegrał łącznie 61 spotkań. Reprezentant Albanii może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie 11 trafień, a także cztery asysty.