Ernest Muci rozstał się z Besiktasem. Była gwiazda Legii ma nowy klub

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Ernest Muci

Oficjalnie: Trabzonspor wypożyczył Ernesta Muciego

Trabzonspor poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Ernesta Muciego na zasadzie wypożyczenia z Besiktasu Stambuł. 24-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym podpisał kontrakt z nowym pracodawcą. Umowa pomiędzy klubami obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i zawiera opcję wykupu, co daje włodarzom Trabzonsporu możliwość zatrzymania zawodnika na dłużej, jeśli ten sprawdzi się w drużynie Bordowo-Niebieskich.

16-krotny reprezentant Albanii jest doskonale znany polskim kibicom, ponieważ w latach 2021-2024 występował w Legii Warszawa. Mierzący 180 centymetrów pomocnik w koszulce ekipy Wojskowych rozegrał łącznie 114 spotkań, w których zdobył 21 bramek oraz zanotował 10 asyst. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo Ekstraklasy, krajowy puchar oraz Superpuchar Polski, stając się jednym z kluczowych piłkarzy stołecznej drużyny. Przenosiny do Besiktasu były naturalnym krokiem w rozwoju jego kariery.

Pobyt wychowanka KF Tirana w Stambule można jednak określić jako nie do końca udany. Albańczyk w barwach zespołu Czarnych Orłów rozegrał 61 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył 4 ostatnie podania. Choć miał przebłyski dobrej formy, nie zawsze potrafił utrzymać regularność. Mimo to perspektywiczny zawodnik sięgnął z tureckim gigantem po dwa trofea. Teraz Muci spróbuje swoich sił w ligowym rywalu swojego dotychczasowego klubu – Trabzonsporze. Wszechstronny skrzydłowy na Medical Park Stadyumu spróbuje udowodnić swoją wartość w wymagających rozgrywkach, jakimi jest bez wątpienia jest Super Lig.