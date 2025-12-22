Real Madryt zdecydował w sprawie transferu Erlinga Haalanda

Real Madryt nie dostrzega konieczności sprowadzenia Erlinga Haalanda i taki transfer jest mało prawdopodobny. Włodarze stołecznego klubu uważają, że Kylian Mbappe w pełni zaspokaja potrzeby ofensywne ekipy Królewskich - poinformował Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland nie trafi do Madrytu. Real stawia na Mbappe

Erling Haaland od wielu miesięcy jest regularnie łączony z potencjalną przeprowadzką do Realu Madryt. 25-letni napastnik Manchesteru City uchodzi za jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego snajpera na świecie, dlatego nie może dziwić ogromne zainteresowanie jego osobą na rynku transferowym ze strony europejskich gigantów.

Norweski gwiazdor od lat imponuje skutecznością oraz regularnością, co naturalnie rozpala wyobraźnię kibiców ekipy Królewskich. Mimo to coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że Haaland nie trafi na Santiago Bernabeu w nadchodzącej przyszłości.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura, Real Madryt nie planuje bowiem podjęcia próby sprowadzenia Erlinga Haalanda w najbliższym czasie.

Włodarze stołecznego klubu są zdania, że Kylian Mbappe w pełni zaspokaja potrzeby ofensywne zespołu Los Blancos. To właśnie francuski gwiazdor jest centralną postacią projektu sportowego i na razie nie przewiduje się, aby miał on dzielić pierwszoplanową rolę z Norwegiem. Warto dodać, iż media w ostatnim czasie donosiły także o wycofaniu się Barcelony z wyścigu o podpis Haalanda, który zapewne pozostanie na Etihad Stadium.

48-krotny reprezentant Norwegii trafił do Manchesteru City latem 2022 roku z Borussii Dortmund za około 60 milionów euro i błyskawicznie stał się liderem ekipy prowadzonej przez Pepa Guardiolę. W debiutanckim sezonie pobił rekord bramek w Premier League, strzelając 36 goli, a następnie sięgnął z klubem po Ligę Mistrzów. Wcześniej reprezentował barwy Salzburga oraz Molde FK. Jego wartość rynkowa wynosi aż 200 milionów euro.