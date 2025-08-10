Enzo Fernandez przejdzie do PSG? Nowe informacje od Fabrizio Romano

Enzo Fernandez nie odejdzie z Chelsea, pomimo sensacyjnych informacji łączących go z transferem do PSG. Plotki hiszpańskich mediów zdementował już Fabrizio Romano.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea nie rozważy ofert za Enzo Fernandeza

W hiszpańskiej prasie pojawiły się niedawno sensacyjne doniesienia, według których Paris Saint-Germain miało szykować ogromną ofertę za pomocnika Chelsea – Enzo Fernandeza. Spekulacje szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, wzbudzając duże zainteresowanie kibiców. Jednak niemal natychmiast te informacje zostały zdementowane przez renomowanego włoskiego dziennikarza – Fabrizio Romano – który jest znany z rzetelności oraz wiarygodności w kwestiach dotyczących transferów.

Chelsea pozostaje stanowcza i nie zamierza nawet rozważać ofert za swojego kluczowego zawodnika. Londyński klub jasno dał do zrozumienia, że Enzo Fernandez jest nietykalny w ekipie prowadzonej przez Enzo Mareskę, dlatego nie zostanie sprzedany za żadne pieniądze. PSG, świadome stanowiska londyńczyków, nie przygotowuje propozycji, co tylko potwierdza, iż hiszpańskie plotki były bezpodstawne oraz nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. W ten sposób opisywana sprawa wydaje się definitywnie zamknięta.

Enzo Fernandez z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Blues od stycznia 2023 roku, kiedy trafił na Stamford Bridge za ponad 120 milionów euro z portugalskiej Benfiki Lizbona. Przypomnijmy, że w poprzedniej kampanii Chelsea wygrała Ligę Konferencji i Klubowe Mistrzostwa Świata, w czym swój udział miał wychowanek River Plate. Atutami 24-letniego pomocnika są świetny przegląd pola oraz zdolność do kreowania akcji. Gwiazdor jest etatowym reprezentantem Argentyny, z którą w 2022 roku zdobył tytuł mistrza świata.