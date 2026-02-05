Endrick wybrał klub na następny sezon. Real Madryt czy Lyon?

Endrick zapowiedział, że po zakończeniu sezonu wróci do Realu Madryt. Obecnie napastnik występuje w Olympique Lyon, gdzie przebywa na wypożyczeniu. W 5 meczach zdobył 5 goli.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Talent czystej wody – Endrick zachwyca na wypożyczeniu w Lyonie

Endrick to jeden z największych brazylijskich talentów. Napastnik rozpoczął karierę seniorską bardzo wcześnie, ponieważ zaledwie w wieku 16 lat. Już wtedy jako nastolatek był uważany za kluczowego zawodnika Palmeiras, dla którego uzbierał aż 82 mecze, w których zdobył 21 bramek. Jak na tak młody wiek jest to ogromna liczba spotkań w dorosłej piłce.

Nic więc dziwnego, że szybko trafił do Realu Madryt. Królewscy doskonale orientują się na tamtejszym rynku i zapewnili sobie usługi młodego piłkarza dużo wcześniej. Endrick przeniósł się do Hiszpanii dopiero latem 2024 roku w zamian za prawie 50 mln euro.

Początek przygody na Bernabeu nie był dla niego udany. U Carlo Ancelottiego grał często, ale mało, notując 37 spotkań, ale tylko 847 minut na boisku. Gorzej było za kadencji Xabiego Alonso, u którego wystąpił tylko w trzech meczach. W efekcie w styczniu udał się na wypożyczenie do Olympique Lyon, gdzie od początku zachwyca skutecznością.

Liga francuska ewidentnie mu odpowiada, ponieważ łącznie dla Lyonu rozegrał 5 meczów, w których zdobył 5 goli i zaliczył asystę. Na dodatek trzykrotnie wybierano go piłkarzem meczu. Z racji bardzo dobrej formy pojawiły się głosy, że Endrick zostanie w klubie na jeszcze jeden sezon. Tak się nie stanie. W pomeczowym wywiadzie zdradził, co planuje latem. „Wrócę do Realu Madryt” – zapowiedział.