Endrick odejdzie z Realu Madryt? Może wylądować w Premier League

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Endrick

West Ham United zainteresowany Endrickiem

Sytuacja Endricka w Realu Madryt jest bardzo skomplikowana. 19-letni napastnik stracił kilka ostatnich miesięcy z powodu poważnej kontuzji uda, jednak jest już w pełni gotowy do gry. Mimo to brazylijski snajper nie rozegrał jeszcze ani minuty pod wodzą nowego szkoleniowca ekipy Los Blancos – Xabiego Alonso – który niedawno przejął schedę po Carlo Ancelottim. W hierarchii napastników ustalonej przez hiszpańskiego szkoleniowca wyżej znajdują się bowiem Kylian Mbappe oraz Gonzalo Garcia, przez co młody zawodnik w tym momencie nie ma większych szans na regularne występy w barwach drużyny Królewskich.

Taki stan rzeczy zmusza Endricka do poważnego zastanowienia się nad swoją przyszłością. Jeśli utalentowany piłkarz wciąż marzy o wyjeździe na mistrzostwa świata, to już w styczniu musi udać się na wypożyczenie, aby częściej pojawiać się na boisku. Jak poinformował hiszpański serwis „Fichajes.net”, zainteresowanie 19-latkiem wykazuje West Ham United, który planuje wzmocnić linię ataku przed drugą częścią sezonu Premier League. Angielski klub byłby gotów zagwarantować snajperowi systematyczne występy, co pomogłoby mu w dalszym rozwoju i wywalczeniu miejsca w kadrze reprezentacji Brazylii na mundial 2026.

Brazylijskiego gwiazdora bacznie obserwują również Valencia oraz Real Sociedad, co oznaczałoby dla niego możliwość pozostania w La Lidze. Endrick przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2024 roku z Palmeiras za kwotę niespełna 50 milionów euro. Piłkarz, uznawany za jeden z największych talentów swojego pokolenia, w koszulce zespołu Los Blancos rozegrał dotychczas 37 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zanotował 1 asystę. Jeśli aktualna sytuacja młodego napastnika w następnych miesiącach nie ulegnie zmianie, to zimowe wypożyczenie może okazać się najrozsądniejszym rozwiązaniem dla obu stron.