Milan blisko sprowadzenia obrońcy Tottenhamu. Zaawansowane rozmowy

Obrońca Tottenhamu, Emerson Royal, priorytetowo traktuje przenosiny do Milanu, pomimo ofert od innych klubów. Włoskie media donoszą, że rozmowy między Milanem a Tottenhamem są na zaawansowanym etapie, a klub z San Siro ma nadzieję sfinalizować transfer za kwotę 15-18 milionów euro.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Emerson Royal

Emerson Royal o krok od transferu do Milanu

Emerson Royal to brazylijski obrońca, który praktycznie zgodził się na warunki indywidualnego kontraktu z Milanem. Według “La Gazzetty dello Sport”, przeprowadzka na San Siro jest jego priorytetem, mimo że inne kluby również wykazywały zainteresowanie jego usługami. Brazylijczyk ma rywalizować o miejsce w składzie z Davide Calabrią w przyszłym sezonie.

Emerson ma szansę, podobnie jak inni gracze z Premier League, szybko i dobrze aklimatyzować się we włoskiej Serie A. Przykładem są byli zawodnicy Chelsea, tacy jak Christian Pulisic, Fikayo Tomori i Ruben Loftus-Cheek, którzy odnieśli sukces po przenosinach do Milanu.

Obrońca chce grać więcej, aby wrócić do reprezentacji Brazylii. Przejście do jednego z czołowych europejskich klubów może mu w tym pomóc. Zaledwie 25-letni zawodnik nie jest jedynym celem Milanu na pozycję prawego obrońcy, ale Rossoneri prowadzą rozmowy z Tottenhamem od kilku tygodni i mają nadzieję na szybkie osiągnięcie porozumienia, aby dać nowemu trenerowi, Paulo Fonsece nowego zawodnika.

Transfer Emersona Royala do Milanu wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Dążą do tego i sam zawodnik, i włoski klub. Z kolei Tottenham jest otwarty na jego sprzedaż. Dla Rossonerich może to być bardzo ciekawe wzmocnienie przed startem nowego sezonu.

