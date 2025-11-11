Man United interesuje się pomocnikiem. Zapłaci ponad 100 mln funtów?

Manchester United jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Elliota Andersona. To byłaby kosztowna transakcja, gdyż Nottingham Forest oczekuje za swojego piłkarza około 100-120 milionów funtów - informuje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nottingham Forest oczekuje fortuny za Elliota Andersona

Manchester United planuje w najbliższych okienkach transferowych poważnie wzmocnić środek pola ekipy Rubena Amorima. Jednym z zawodników, którzy znaleźli się na liście życzeń Czerwonych Diabłów, jest Elliot Anderson. Pomocnik Nottingham Forest imponuje wysoką formą w aktualnej kampanii Premier League, wyróżniając się dynamiką, techniką oraz inteligencją boiskową. Jego postawa zwróciła uwagę skautów z Old Trafford, którzy od kilku miesięcy uważnie obserwują występy mierzącego 179 centymetrów piłkarza.

Pozyskanie 23-letniego Anglika może jednak okazać się bardzo trudnym zadaniem. Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Nottingham Forest wyceniło swojego zawodnika na astronomiczną kwotę 100-120 milionów funtów. To ma odstraszyć potencjalnych nabywców i jednocześnie podkreślić, jak ważną postacią dla drużyny The Tricky Trees jest Anderson. Taka wycena może zmusić Manchester United do rozważenia tańszych alternatyw, zwłaszcza że angielski klub planuje dokonać kilku transferów.

Elliot Anderson, posiadający również szkockie obywatelstwo, ma na swoim koncie cztery występy w reprezentacji Anglii. Do Nottingham Forest trafił w lipcu 2024 roku z Newcastle United za ponad 40 milionów euro. Co ciekawe, działacze Srok są zainteresowani jego ponownym sprowadzeniem na St. James’ Park, więc nie tylko Manchester United zabiega o zakontraktowanie mistrza Europy U-21 z 2025 roku. W trwającym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 14 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.