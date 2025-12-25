PSG zemści się za Mbappe? Chce ściągnąć gwiazdora Realu

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Eduardo Camavinga przykuł uwagę Paris Saint-Germain

Eduardo Camavinga na razie nie jest niekwestionowanym podstawowym zawodnikiem w zespole Xabiego Alonso, a wpływ na to miały m.in. problemy zdrowotne piłkarza. W związku z tym w mediach pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących przyszłości 23-letniego pomocnika w Realu Madryt. Gdyby zawodnik w najbliższym czasie wyraził chęć zmiany otoczenia, z pewnością nie narzekałby na brak ofert, gdyż wzbudza on zainteresowanie ze strony czołowych europejskich klubów.

Jak podaje w czwartkowe popołudnie kataloński portal „ElNacional.cat”, jednym z zespołów monitorujących sytuację Camavingi jest Paris Saint-Germain, które mogłoby umożliwić mu powrót do Ligue 1. Luis Enrique podobno byłby gotowy uczynić francuskiego pomocnika centralną postacią paryskiej drużyny.

Mistrzowie kraju są w stanie zapłacić za niego nawet 80-100 milionów euro, a taka oferta z pewnością skłoniłaby Real Madryt do poważnej refleksji nad przyszłością piłkarza.

Camavinga trafił do Realu Madryt w 2021 roku ze Stade Rennes, gdzie rozpoczął profesjonalną karierę. Od tamtej pory rozegrał dla ekipy Los Blancos dokładnie 196 spotkań, zdobywając 6 bramek i notując 11 asyst. W tym czasie wywalczył m.in. dwie Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co naturalnie podnosi wartość reprezentanta Francji na rynku transferowym.