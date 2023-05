Edouard Mendy najprawdopodobniej nie będzie w planach Chelsea, gdy londyński klub obejmie Mauricio Pochettino. Jak podaje dziennikarz Andy Dillon, 31-letniemu bramkarzowi przygląda się rywal zza miedzy The Blues - Tottenham Hotspur.

IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Edouard Mendy

Edouard Mendy stracił miejsce w podstawowym składzie Chelsea

Wszystko wskazuje na to, że Senegalczyk latem opuści ekipę The Blues

31-latek wcale nie musi wyjeżdżać z Londynu, bo interesuje się nim Tottenham

Mendy odejdzie z Chelsea, ale pozostanie w Londynie? Tottenham szuka następcy Llorisa

Nie tak Edouard Mendy wyobrażał sobie pobyt w Chelsea po tym, jak wygrał Ligę Mistrzów z drużyną The Blues. 31-latek najpierw miał pecha w związku z kontuzjami, a później stracił miejsce w jedenastce na rzecz Kepy Arrizabalagi.

Wiele wskazuje na to, że drogi senegalskiego bramkarza i londyńskiego klubu rozejdą się już podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Według Andy’ego Dillona, na faworyta w wyścigu o mierzącego 194 cm wzrostu golkipera wyrasta Tottenham Hotspur.

Jeśli Mauricio Pochettino obejmie Chelsea, to będzie chciał zwęzić kadrę The Blues, a jednym z nazwisk łączonych z opuszczeniem Stamford Bridge jest właśnie Edouard Mendy. Były zawodnik Stade Rennes był przymierzany też do AC Milanu.