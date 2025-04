Ederson myśli o odejściu z Manchesteru City. Rozmawia z jednym klubem

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Ederson otwarty na Arabię Saudyjską

Ederson w zeszłym roku miał konkretną propozycję z Arabii Saudyjskiej, ale do transferu nie doszło. Choć sam zawodnik był skłonny ją zaakceptować, na przeszkodzie stanął Manchester City, który zażyczył sobie zbyt dużych pieniędzy. Saudyjczycy zapewnili, że wrócą do tego tematu w przyszłości, gdyż sprowadzenie brazylijskiego bramkarza wpłynęłoby zarówno na kwestie sportowe, jak i marketingowe.

Po sezonie 2024/2025 na Etihad Stadium dojdzie do potężnej rewolucji kadrowej. To reakcja na największy kryzys Manchesteru City od lat. Pep Guardiola zdecydował, że jedynym rozwiązaniem jest odmłodzenie składu i pozbycie się zawodników, którzy przez wiele sezonów osiągali już sukcesy. Do tego grona należy Ederson – oczywiście klub nie będzie go wypychał, ale on sam również skłania się ku zmianie otoczenia.

Nieustannie interesuje go wyprowadzka z Europy i dołączenie do jednego z saudyjskich gigantów. Od kilku tygodni ma prowadzić rozmowy z dyrektorem sportowym Al-Ittihad. Wstępnie zadeklarował chęć dołączenia do tego klubu, ale warunki współpracy nie zostały jeszcze w pełni uzgodnione.

Ederson miałby okazję grać w Al-Ittihad z takimi gwiazdami, jak Karim Benzema czy N’Golo Kante. Oczywiście na odpowiednią ofertę będzie musiał przystać także Manchester City. W tym sezonie 31-latek uzbierał 33 występy i dziewięciokrotnie zachowywał czyste konto.