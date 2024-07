Dwóch zawodników zostaje w Krakowie. Wisła oficjalnie potwierdziła

Wisła Kraków potwierdziła, że kontrakty z Igorem Łasickim oraz Bartoszem Jarochem zostały przedłużone do 30 czerwca 2025 roku. Obaj piłkarze występują w linii obrony.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Łasicki

Igor Łasicki i Bartosz Jaroch przedłużyli umowy z Wisłą Kraków

Zarówno Igor Łasicki, jak i Bartosz Jaroch będą kontynuowali swoje kariery w Wiśle Kraków. Biała Gwiazda właśnie wystosowała oficjalny komunikat w sprawie przedłużenia wygasających kontraktów obu zawodników. Doświadczeni defensorzy związali się z pierwszoligowym klubem umowami obowiązującymi do 30 czerwca 2025 roku.

Igor Łasicki, 29-letni środkowy obrońca, występuje w Wiśle Kraków od lipca 2022 roku, gdy trafił pod Wawel na zasadzie wolnego transferu z Pogoni Szczecin. Stoper wcześniej był piłkarzem włoskiego Napoli. Bartosz Jaroch, 29-letni prawy defensor, koszulkę Białej Gwiazdy również przywdziewa od dwóch lat. Jego poprzednim zespołem była Resovia Rzeszów.

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



No i wszystko jasne 🫡 Bartosz Jaroch i Igor Łasicki zostają na dłużej przy R22! Panowie, powodzenia i trzymamy kciuki za kolejne występy w Wiśle! 👊🏼



🔗 https://t.co/vmifkD2Dug

🔗 https://t.co/yi8wr8Bp0C pic.twitter.com/cCsWjLs5AU — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 2, 2024

Przypomnijmy, że Wisła Kraków ostatecznie nie awansowała do PKO BP Ekstraklasy i kolejny sezon spędzi na zapleczu. Drużynie z województwa małopolskiego udało się za to wygrać Puchar Polski, dzięki czemu w kwalifikacjach powalczy ona o awans do Ligi Europy.

Warto dodać, że Biała Gwiazda kilka godzin temu dokonała trzeciego transferu podczas letniego okienka. Pod Wawel przeprowadził się bowiem Giannis Kiakos, a oprócz niego szeregi ekipy z Reymonta wzmocnili także Rafał Mikulec oraz Olivier Sukiennicki.