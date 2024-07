Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Puszczy Niepołomice

To może być dobry transfer Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice w dość niespodziewany sposób utrzymała się w rozgrywkach PKO Ekstraklasy w minionym sezonie. Ekipa trenera Tomasza Tułacza – choć była skazywana na pożarcie – dała sobie doskonale radę i dość spokojnie przez większość sezonu utrzymywała się powyżej strefy spadkowej. Finalnie dało to efekt i niepołomiczanie jako jedyna ekipa spośród beniaminków pozostała w elicie na kolejne rozgrywki.

Wiadomo jednak, że – zgodnie ze starą maksymą – drugi sezon jest dla beniaminka najtrudniejszy. Prawdopodobnie podobnie będzie i w przypadku zespołu z Niepołomic. Drużyna Tomasza Tułacza chce zrobić jednak wszystko, aby scenariusz z rozgrywek 2023/24 się powtórzył, a kto wie, być może i polepszył.

Dlatego też Żubry stawiają w czasie letniego okienka transferowego na mocne transfery. Dotychczas do zespołu dołączyli doświadczeni ligowcy. Mowa tu m.in. o Mateuszu Radeckim oraz Dawidzie Abramowiczu. Teraz z kolei blisko zostania nowym graczem Puszczy jest niejaki Jakov Blagaić, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”. Jest to 24-letni ofensywny pomocnik rodem z Chorwacji. W minionym sezonie rozegrał 37 spotkań dla zespołu Borac Banja Luka, w których zdobył sześć goli i zanotował aż 14 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro.

