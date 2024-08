Dwa giganci z Serie A chcą Chiesę. Włoch musi szukać nowego klubu

Federico Chiesa musi znaleźć nowy klub. Utalentowany Włoch nie ma już przyszłości w Juventusie. Włoskie media donoszą, że zawodnik ma propozycję transferu do Napoli i Interu Mediolan.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Inter i Napoli zainteresowane Federico Chiesą

Federico Chiesa, czołowy napastnik reprezentacji Włoch, znalazł się w skomplikowanej sytuacji w Juventusie. Choć jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników swojego pokolenia, obecnie nie znajduje się w planach zespołu na sezon 2024/25. Potwierdził to również Thiago Motta, dlatego skrzydłowy musi szukać nowego klubu. Trener Starej Damy zdecydował się nie powoływać go na przedsezonowy mecz towarzyski z Brestem, argumentując swoją decyzję “powodami transferowymi”.

W praktyce oznacza to, że Chiesa musi znaleźć nowy klub, aby uniknąć siedzenia na ławce przez cały sezon, aż do wygaśnięcia jego kontraktu w lecie przyszłego roku. Sytuacja zawodnika Juve jest o tyle trudna, że do końca okna transferowego pozostało mniej niż 30 dni, a liczba klubów zainteresowanych jego usługami nie jest zbyt duża, mimo że Juventus jest gotów obniżyć swoją cenę.

Włoskie media, takie jak “Tuttosport” i “La Repubblica”, donoszą, że w wyścigu po Federico Chiesę prowadzą dwa kluby: Napoli i Inter. Napoli rozważa możliwość wymiany Chiesy za swojego napastnika Giacomo Raspadoriego. Taki ruch mógłby być korzystny zarówno dla Juventusu, jak i Napoli, dając Chiesie szansę na odbudowanie formy w nowym otoczeniu.

Inter Mediolan, pod wodzą Simone Inzaghiego, także jest zainteresowany Chiesą, choć ich strategia transferowa może się różnić. Klub jest gotów poczekać, aż Chiesa stanie się wolnym zawodnikiem, ale jednocześnie może złożyć ofertę gotówkową, jeśli uda im się sprzedać Marko Arnautovicia i Joaquína Correi. Dla Interu Chiesa mógłby być kluczowym wzmocnieniem w walce o tytuł mistrzowski.

