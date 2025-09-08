Holenderska gwiazda chce do Premier League. Mówi o tym wprost

Denzel Dumfries od lat jest piłkarzem Interu Mediolan. Holenderski gwiazdor marzy natomiast o występach w Premier League, o czym mówi otwarcie.

fot. ANP Na zdjęciu: Denzel Dumfries i Nicola Zalewski

Inter straci wielką gwiazdę? Chce grać w Premier League

Denzel Dumfries gra dla Interu Mediolan od 2021 roku. W tym czasie wyrósł na jednego z najlepszych bocznych obrońców lub wahadłowych na świecie. Jest wielką gwiazdą włoskiej drużyny oraz reprezentacji Holandii, dla której ostatnio nawet strzelił gola w zremisowanym meczu z Polską.

Na przestrzeni lat Dumfries był też wiele razy łączony z hitowym transferem do Premier League. Na celowniku miała go chociażby Chelsea, a niedawno przyglądał się mu także Manchester City. Sam zainteresowany twierdzi, że z chęcią przeniósłby się na Wyspy Brytyjskie, gdyby tylko pojawiła się taka możliwość.

Premier League to fantastyczna liga, ale obecnie występuję w Serie A. Gdyby jednak pojawiła się okazja do gry w Anglii, skorzystałbym z niej bez wahania. Jestem obecnie szczęśliwy w Interze, ale myślę, że dobrze poradziłbym sobie również w Premier League. Zdecydowanie byłbym takim ruchem zainteresowany – wyjawił gwiazdor Interu Mediolan.

Włoskie media twierdzą, że w umowie Dumfriesa z Interem znajduje się klauzula wykupu na poziomie 25 milionów euro. Dla czołowych angielskich klubów taka kwota nie byłaby żadną przeszkodą. Niewykluczone, że Holender w kolejnych miesiącach zdecyduje się na wyprowadzkę z Mediolanu.

Kontrakt Dumfriesa z Interem jest ważny do połowy 2028 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia 29-latka na 35 milionów euro.