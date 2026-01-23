Douglas Luiz znów na wylocie. Chelsea miesza w planach Juventusu

Douglas Luiz ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Według The Athletic pomocnik, który jest związany kontraktem z Juventusem, a obecnie gra na wypożyczeniu w Nottingham Forest, trafił na radar Chelsea.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Juventus obserwuje sytuację Douglasa Luiza

Juventus może wkrótce stanąć przed kolejną decyzją dotyczącą przyszłości brazylijskiego pomocnika. Douglas Luiz ma ważny kontrakt do czerwca 2029 roku, jednak obecnie występuje w Premier League w barwach Nottingham Forest. Teraz jego sytuacja znów się komplikuje, ponieważ zainteresowanie wykazuje Chelsea, która szuka wzmocnień do środka pola.

Brazylijczyk trafił do Turynu latem 2024 roku w głośnej transakcji z Aston Villa. Juventus zapłacił 51,5 miliona euro, włączając w operację Enzo Barrenechee i Samuela Ilinga Juniora. Po znakomitym sezonie 2023/24 w Premier League, gdzie został uznany za najlepszego pomocnika ligi, oczekiwania wobec niego były ogromne. W barwach Bianconerich nie zdołał jednak spełnić pokładanych w nim nadziei.

Latem został wypożyczony do Nottingham Forest za trzy miliony euro. Umowa zawiera prawo wykupu, które może zamienić się w obowiązek po spełnieniu określonych warunków. Chodzi o piętnaście występów trwających co najmniej czterdzieści pięć minut. Obecnie pomocnik ma na koncie dziesięć takich meczów.

Według The Athletic także po powrocie do Premier League Douglas Luiz nie odcisnął wyraźnego piętna. Niespodziewane zainteresowanie ze strony Chelsea może jednak ponownie zmienić jego pozycję na rynku. Londyński klub, po zmianie trenera i objęciu zespołu przez Liama Roseniora, chce wzmocnić środek pola. W grę wchodzi wypożyczenie do końca sezonu, które wymaga zgody zarówno Juventusu, jak i Nottingham Forest.

