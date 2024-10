LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta - trener Juventusu

Dominic Calvert-Lewin na celowniku Juventusu

Thiago Motta jest zmartwiony sytuacją kadrową w swoim zespole. Szkoleniowca Juventusu szczególnie martwi stan posiadania w linii ataku, gdzie aktualnie ma do dyspozycji tylko Dusana Vlahovicia. Teoretycznie na pozycji środkowego napastnika może zagrać także Kenan Yildiz, aczkolwiek turecki zawodnik najlepiej czuje się na skrzydle.

Przypomnijmy, że wciąż niedostępny jest Arkadiusz Milik, który od jakiegoś czasu ma poważne problemy z kolanem. 73-krotny reprezentant Polski przeszedł ostatnio drugi zabieg i czeka go rehabilitacja. Zgodnie z doniesieniami mediów z Półwyspu Apenińskiego wychowanek Rozwoju Katowice wróci do gry dopiero za trzy miesiące.

Dlatego włodarze Bianconerich bacznie monitorują rynek transferowy w kontekście zakontraktowania nowego snajpera. W ostatnim czasie z przeprowadzką do Turynu łączeni byli m.in. Lois Openda, Dodi Lukebakio oraz Jonathan David. Najnowsze informacje przekazane przez włoski dziennik “Corriere dello Sport” sugerują, że na listę życzeń Juventusu trafił również Dominic Calvert-Lewin, który na co dzień występuje w Evertonie.

Jedenastokrotny reprezentant Anglii najprawdopodobniej będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu w najbliższym letnim okienku. Kontrakt 27-letniego napastnika z drużyną The Toffees obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku, a strony jeszcze nie porozumiały się w kwestii nowej umowy. Wychowanek Sheffield United jest więc dla Starej Damy ciekawą opcją na wzmocnienie składu, bez większego wysiłku finansowego.

Dominic Calvert-Lewin na boiskach Premier League rozegrał łącznie 220 meczów, strzelił 56 goli i zaliczył 15 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia zawodnika na 22 miliony euro.