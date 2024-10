Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Atalanta straci Lookmana? Nigeryjczyk liczy na transfer

Ademola Lookman już podczas ostatniego letniego okienka transferowego dążył do rozstania z Atalantą Bergamo. Napastnik chciał bowiem zrobić kolejny krok naprzód w swojej karierze i trafić do jeszcze lepszego klubu. 26-letni atakujący ostatecznie został we włoskiej drużynie, ale być może tylko na pół roku.

Jak donosi Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej “Sky Sports”, Nigeryjczyk nie zmienił swoich planów, gdyż jest otwarty na nowe wyzwanie w styczniu. Według wspomnianego dziennikarza za Ademolę Lookmana będzie trzeba zapłacić około 25-30 milionów euro. To naprawdę promocyjna cena, biorąc pod uwagę ostatnie występy tego zawodnika.

Kontrakt piłkarza z Atalantą Bergamo wygasa jednak już 30 czerwca 2026 roku, co na pewno wpływa na wycenę napastnika. 23-krotny reprezentant Nigerii z powodzeniem przywdziewa koszulkę aktualnej ekipy od sierpnia 2022 roku, gdy przeprowadził się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za niespełna 10 milionów euro z niemieckiego Lipska.

W ostatnich miesiącach Ademola Lookman był łączony z Paris Saint-Germain oraz Liverpoolem. Warto dodać, że wychowanek Charltonu Athletic jest również celem transferowym drużyn z Arabii Saudyjskiej, które mogłyby zapewnić mu ogromne zarobki.

Snajper w barwach Atalanty Bergamo rozegrał łącznie 85 meczów, zdobył 35 bramek i zaliczył 21 asyst. 26-latek ustrzelił hat-tricka w finale poprzedniej edycji Ligi Europy.