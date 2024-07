Dobre wieści dla Legii Warszawa. Niechciany piłkarz ma nowy klub

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Makana Baku (z lewej)

Makana Baku odchodzi z Legii

Legia Warszawa pozytywnie rozpoczęła ligowy sezon, wygrywając przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin. Cel Wojskowych na ten rok zakłada odzyskanie mistrzostwa Polski, a także awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Władze klubu postarały się, aby Goncalo Feio jak najszybciej otrzymał niezbędne wzmocnienia. Do tej pory do drużyny dołączyli Kacper Chodyna, Sergio Barcia, Claude Goncalves, Marcel Mendes, Jean-Pierre Nsame, Ruben Vinagre oraz Luquinhas. Na tym nie koniec, natomiast kluczowe są także pożegnania z ekipą ze stolicy. W środę udało się Legii oficjalnie rozstać z niechcianym zawodnikiem.

Szeregi warszawskiego klubu opuścił Makana Baku, który w ramach wolnego transferu przeniósł się do greckiego Atromitosu Ateny. Podpisał tam dwuletnią umowę. Feio zdecydował, że skrzydłowy nie będzie mu potrzebny, więc dał mu wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowego pracodawcy.

Baku w Legii kompletnie się nie sprawdził. Trafił do tego klubu w 2022 roku, wracając do Ekstraklasy, bowiem wcześniej reprezentował jeszcze Wartę Poznań. Dla Wojskowych zagrał łącznie 40 meczów, strzelając jednego gola. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w OFI Kreta.

