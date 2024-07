fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tomasz Wójtowicz

Ruch straci młodzieżowego reprezentanta Polski

Jagiellonia Białystok rozglądała się w ostatnim czasie za następcą Bartłomieja Wdowika, który po świetnym sezonie trafił do portugalskiej Bragi. Do ekipy mistrza Polski dołączył Joao Moutinho, natomiast poszukiwany był również ktoś młodszy. Klub z Podlasia poważnie zainteresował się Tomaszem Wójtowiczem, który po spadku Ruchu Chorzów zapragnął utrzymać się na poziomie Ekstraklasy. W pewnym momencie media przekonywały wręcz, że transfer dojdzie do skutku.

Z biegiem kolejnych dni temat przeprowadzki Wójtowicza do Jagiellonii ucichł. Nie oznaczało to jednak, że młodzieżowy reprezentant Polski będzie grał w pierwszej lidze, bowiem interesowały się nim również inne ekipy. Maciej Słomiński z portalu Interia.pl zdradza, że Wójtowicz jest już o krok od dołączenia do Lechii Gdańsk. 20-latek miał udać się na testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze umowę z beniaminkiem Ekstraklasy.

Wójtowicz to zawodnik wszechstronny, który na lewej stronie boiska może obsadzić wszystkie pozycje. Występował zarówno na boku obrony, wahadle, jak i na skrzydle. W sezonie 2023/2024 zagrał w Ekstraklasie 27 razy, notując w tym czasie dwie bramki oraz trzy asysty.

Lechia Gdańsk zaczęła ligowy sezon od remisu ze Śląskiem Wrocław. Wydaje się, że klub zażegnał już największe problemy i może skupić się na kolejnych wzmocnieniach.