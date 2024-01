IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Luka Jović

Jović wreszcie znalazł dobrą formę w Milanie

Napastnik potrzebował do tego kilku tygodni

Teraz wpłynie na zmianę planów transferowych Rossonerich

Jović złapał świetną formę

W ostatnim czasie AC Milan był łączony z transferem napastnika, który miałby być uzupełnieniem składu. Wygląda jednak na to, że Rossoneri nie będą potrzebowali tego transferu w zimowym okienku.

Luka Jović staje się coraz bardziej niezawodny w drużynie AC Milan. Były napastnik Realu Madryt zdobył pięć bramek w jego ostatnich sześciu występach we wszystkich rozgrywkach.

Tymczasem Sky Sport donosi, że imponująca forma strzelecka Jovica oznacza, że Rossoneri nie spieszą się już z podpisaniem kontraktu z nowym napastnikiem w styczniu i wyjaśnia również przyczyny niedawnej poprawy Jovica. Dziennikarze twierdzą, że 26-latek nie był w dobrej kondycji fizycznej, kiedy latem ubiegłego roku przechodził z Fiorentiny do Milanu, ponieważ był odsunięty od składu. Napastnik potrzebował kilku tygodni, by wrócić do pełnej formy.

Zobacz również: Lucas Vazquez może trafić do Serie A. Chce go czołowy klub