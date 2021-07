Wciąż nie milkną echa po powrocie Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze. Co ciekawe, to nie koniec transferowych bomb w polskiej Ekstraklasie. Tomasz Włodarczyk doszedł do ciekawych informacji, z których wynika, że Dmytro Czychryński negocjuje warunki kontraktu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Dmytro Czychryński ponad dekadę temu zaliczył epizod w FC Barcelonie, a teraz może trafić do beniaminka Ekstraklasy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza właśnie awansowała do elity, w której doszło już do kilku ciekawych transferów

Dmytro Czychryński wyląduje w Niecieczy?

Dmytro Czychryński od początku lipca jest wolnym zawodnikiem. Doświadczony obrońca wypełnił kontrakt z AEK Ateny i teraz szuka nowego pracodawcy.

Kolejny hitowy transfer w Ekstraklasie? Były piłkarz Barcelony (ostatnio AEK Ateny) Dmytro Czychryński negocjuje z BB Termalicą Nieciecza.https://t.co/wz7UFPEFrQ — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 13, 2021

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, doszedł do nieoczekiwanych wieści. Otoczenie piłkarza właśnie prowadzi rozmowy z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Tegoroczny beniaminek może, więc zakontraktować byłego gracza FC Barcelony. Ukrainiec trafił na Camp Nou podczas kampanii 2009/10 i to za 25 milionów euro. Wówczas była to kwota, która zapewniała już solidne wzmocnienie. Rzeczywistość ukazała jednak zupełnie, co innego. Czychryński wystąpił jedynie w 14 meczach i po kilku miesiącach wrócił do Szachtara Donieck.

Natomiast od 2016 r., reprezentował już barwy AEK Ateny. Po pięciu sezonach jego umowa dobiegła końca i opuścił Grecję, mając na koncie 24 występy tylko w poprzedniej kampanii. Trzeba przyznać, że byłoby to solidny transfer, który pomógłby Słoniom wywalczyć utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Sezon na wielkie transfery do Ekstraklasy można uznać za otwarty

Zdecydowanie wydarzeniem letniego okna transferowego w Polsce jest przyjazd do Zabrza, Lukasa Podolskiego. Mistrz Świata z 2014 r., podpisał z Górnikami roczną umowę, po której być może zawiesi definitywnie buty na kołek. Pomimo tego, do Ekstraklasy wrócili Michał Pazdan, Dominik Furman oraz Adam Hlousek. Ten ostatni, także zasilił szeregi Niecieczy.

Kiedy finalizowany jest następny duży transfer, wydaje się, że transakcja z udziałem Dmytro Czychryńskiego jest całkiem możliwa. Bruk-Bet prowadzi obecnie Mariusz Lewandowski. Wielokrotny reprezentant Polski występował z Ukraińcem jeszcze podczas wspólnej gry w Doniecku. Znajomość obu panów możne znacznie ułatwić cały proces przenosin 34-latka do naszej ligi.

Przeczytaj również: Legia przystąpi do rewanżu z Bodo/Glimt bez kluczowego piłkarza