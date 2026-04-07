Real Madryt chce pozyskać gwiazdora Manchesteru United

09:00, 7. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Real Madryt szuka na rynku nowego prawego obrońcy. Jak podaje serwis Fussball Daten, zainteresowanie hiszpańskiego klubu wzbudził Diogo Dalot.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego może być zmuszony do zakontraktowania nowego prawego obrońcy. Ma to związek z wygasającym 30 czerwca 2026 roku kontraktem Daniego Carvajala. Bardzo możliwe, że 34-letni boczny defensor nie otrzyma propozycji nowej umowy, ponieważ coraz częściej zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie prezentuje już najwyższej formy. Władze wicemistrza La Ligi chcą więc zabezpieczyć tę pozycję na przyszłość.

Jak poinformował serwis „Fussball Daten”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Santiago Bernabeu jest Diogo Dalot. Wahadłowy Manchesteru United ma znajdować się na krótkiej liście życzeń stołecznego klubu.

Trener ekipy Królewskich – Alvaro Arbeloa – podobno docenia 33-krotnego reprezentanta Portugalii i widziałby go w swoim zespole. Dalot w drużynie Los Blancos zająłby miejsce Carvajala, rywalizując o miejsce w składzie z Trentem Alexandrem-Arnoldem.

Portugalski obrońca z powodzeniem występuje w barwach ekipy Czerwonych Diabłów od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 22 miliony euro z FC Porto. Od tamtej pory rozegrał 241 spotkań, zdobył 10 bramek oraz zanotował 20 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 30 milionów euro. Kontrakt Dalota z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a zdaniem mediów Anglicy są gotowi wysłuchać propozycji.