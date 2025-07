SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Diogo Costa na liście życzeń Manchesteru City

Ederson podobno porozumiał się z Galatasaray Stambuł w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Zatem wszystko wskazuje na to, że 31-letni bramkarz odejdzie z Manchesteru City i będzie kontynuował swoją karierę w lidze tureckiej. W związku z tym angielski gigant jest zmuszony rozpocząć poszukiwania nowego golkipera. W ostatnich dniach z przeprowadzką na Etihad Stadium byli łączeni Gianluigi Donnarumma (PSG), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) czy James Trafford (Burnley).

Do ekipy prowadzonej przez Pepa Guardiolę może jednak trafić inny bramkarz. Mianowicie, według najnowszych informacji przekazanych przez portugalski serwis „Maisfutebol” wysoko na liście życzeń Obywateli znajduje się Diogo Costa. Co więcej, Manchester City nawiązał już pierwsze kontakty z FC Porto w sprawie ewentualnego pozyskania cenionego golkipera. Dziesięciokrotni mistrzowie Anglii podobno są gotowi zapłacić za niego około 60 milionów euro. Taka oferta może wpłynąć w najbliższych dniach.

Diogo Costa z powodzeniem stoi między słupkami zespołu Smoków od lipca 2019 roku, kiedy awansował z rezerw do pierwszej drużyny FC Porto. Mierzący 186 centymetrów fachowiec spędził na Estadio do Dragao całą dotychczasową karierę. 25-letni bramkarz w barwach macierzystego klubu rozegrał łącznie 197 meczów, w których wpuścił 174 gole i zanotował 83 czyste konta. Kontrakt 36-krotnego reprezentanta Portugalii z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, czyli do końca sezonu 2026/2027.