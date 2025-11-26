Man United wyśle wahadłowego na wypożyczenie. Trafi do Ligue 1

Diego Leon nie ma szans na regularne występy w Manchesterze United. Dlatego angielski klub planuje wysłać go na wypożyczenie do Nicei - ujawnił Cesar Luis Merlo.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Diego Leon

Diego Leon bliski przeprowadzki do OGC Nice

Diego Leon trafił do Manchesteru United w trakcie ostatniego letniego okienka transferowego. Cerro Porteno – jego poprzedni klub – zarobił na sprzedaży utalentowanego wahadłowego około 4 milionów euro. Na Old Trafford wiążą z 18-letnim Paragwajczykiem spore nadzieje, jednak na ten moment nie ma on realnych szans na regularne występy w drużynie prowadzonej przez Rubena Amorima. Konkurencja na jego pozycji jest ogromna, a Leon musi jeszcze nabrać doświadczenia, by móc powalczyć o podstawowy skład.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Cesar Luis Merlo, Man United ma już konkretny plan wobec młodego obrońcy. Wszystko wskazuje na to, że Diego Leon zostanie wypożyczony podczas najbliższego zimowego okna transferowego do OGC Nice – klubu, którego właścicielem, podobnie jak Manchesteru United, jest grupa INEOS.

Taki ruch ma zapewnić zawodnikowi systematyczną grę na wysokim poziomie i przyspieszyć jego rozwój. Anglicy oraz Francuzi od dawna ściśle ze sobą współpracują i są otwarci na kolejną kooperację, co dodatkowo ułatwia finalizację wypożyczenia.

Leon nie zdążył jeszcze zadebiutować pod wodzą Rubena Amorima w pierwszej drużynie, występując jedynie w zespole U-21. Nicea, zajmująca obecnie 9. miejsce w tabeli Ligue 1, wydaje się idealnym kierunkiem dla młodego wahadłowego.

Gra we Francji pozwoli mu zdobyć bezcenne doświadczenie oraz rozwinąć umiejętności, których oczekuje od niego Manchester United. Po sezonie 18-latek ma wrócić na Wyspy Brytyjskie jako bardziej kompletny i dojrzalszy piłkarz.