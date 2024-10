Depay wróci do Europy? Czołowy włoski klub zainteresowany

Memphis Depay miałby wrócić do Europy po nieudanej przygodzie w Brazylii. O jego usługi zabiega Sevilla, Juventus i Al Nassr - informuje portal TuttoJuve.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Depay rozważa powrót do Europy z powodu kłopotów finansowych klubu

Memphis Depay niedawno dołączył do brazylijskiego Corinthians po opuszczeniu Atletico Madryt zaledwie miesiąc temu. Holender rozważa opuszczenie Ameryki Południowej z powodu problemów finansowych w brazylijskim klubie. O jego usługi zabiega Sevilla i Al Nassr. Mówi się także o zainteresowaniu Juventusu, który poszukuje napastnika.

Główny sponsor pokrywający pensję Depaya w Corinthians zamierza się wycofać. To sprawia, że jeśli Holender nie będzie otrzymywał swojej pensji, to rozważy rozwiązanie kontraktu i powrót do Europy.

Chęć powrotu Depaya do europejskiej piłki nożnej nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i sukcesy w najlepszych ligach. Zarówno Sevilla, jak i Juventus mogłyby skorzystać na doświadczeniu 30-latka i jego ofensywnych umiejętnościach. Reprezentant Holandii udowodnił swoją wartość w La Liga w barwach Barcelony i Atletico Madryt. Występował także w Lyonie.

Obecnie nie wiadomo, który z tych dwóch klubów jest bliżej podpisania Depaya, ale jasne jest, że Holender chce wrócić do Europy. Jego czas spędzony w Brazylii mówiąc delikatnie, nie był idealny. Sam piłkarz jest świadomy swojego błędu, jakim było dołączenie do Corinthians. Rezultat tej sytuacji będzie w dużej mierze zależny od negocjacji, do których ma dojść w najbliższych tygodniach.

