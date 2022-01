PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie Ousmane Dembele. Wobec braku porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, klub nie widzi dla Francuza miejsca w drużynie i chce pożegnać się z nim w styczniu.

Ousmane Dembele nie znalazł się w kadrze Barcelony na spotkanie Pucharu Króla z Athletic Bilbao

Dyrektor sportowy katalońskiego klubu Mateu Alemany potwierdził, że to konsekwencja braku przedłużenia przez piłkarza kontraktu

Barcelona nie wiąże już z Francuzem przyszłości i chce jego odejścia jeszcze podczas styczniowego okna transferowego

Barcelona straciła cierpliwość do Dembele

Obecna umowa francuskiego skrzydłowego z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca. Dyrektor sportowy Barcelony Mateu Alemany potwierdził, że rozmowy w sprawie jej przedłużenia trwały od wielu miesięcy, ale żadna z przedstawionych przez klub ofert nie została zaakceptowana. Barcelona straciła już cierpliwość i na jedenaści dni przed zamknięciem styczniowego okna transferowego poinformowała piłkarza oraz jego otoczenia o swoim zamiarze wytransferowania go już teraz.

– Rozmowy z Ousmane i jego agentami rozpoczęliśmy około lipca. Przez cały ten czas, sześć czy prawie siedem miesięcy cały czas rozmawialiśmy. Barca składała różne oferty, staraliśmy się znaleźć sposób, aby piłkarz nadal był z nami, a te oferty były regularnie odrzucane przez jego agentów – powiedział Alemany w wywiadzie dla Barca TV.

– Dziś, 20 stycznia, jedenaście dni przed zamknięciem ostatniego okresu jego kontraktu, wydaje nam się oczywiste, że zawodnik nie chce kontynuować pracy w Barcelonie i nie jest zaangażowany w przyszło projekt Barcelony. W związku z tym, on i jego agenci zostali poinformowani, że musi odejść natychmiast, ponieważ chcemy zaangażowanych zawodników i mamy nadzieję, że transfer dojdzie do skutku przed 31 stycznia – kontynuował dyrektor sportowy katalońskiego klubu.

Dembele odsunięty od zespołu

Potwierdzeniem stanowiska Barcelony jest również fakt, że Dembele nie znalazł się w kadrze Barcelony na czwartkowe spotkanie w Pucharze Króla przeciwko Athletic Bilbao.

– Sportową konsekwencją tego wszystkiego, jak ocenili nasi trenerzy i nasz szkoleniowiec, jest to, że nie chcemy mieć z nami zawodników, którzy nie są zaangażowani i którzy nie chcą być w Barcelonie. Dlatego fakt, że nie został powołany, jest niczym innym jak konsekwencją tego całego procesu. To nie zależy od klubu, to zależy od trenera, a ona ma nasze wsparcie i poparcie. Wydaje nam się, że jest to absolutnie spójna postawa – dodał Alemany.

24-letni Dembele do Barcelony trafił latem 2017 roku z Borussii Dortmund za łączną kwotę 140 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał w zespole z Camp Nou 129 spotkań, zdobywając 31 bramek i dokładając do tego 23 asysty.

