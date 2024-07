De Vrij odniósł się do przyszłości w Interze Mediolan. Jasna deklaracja

Stefan de Vrij, obrońca Interu Mediolan, zapewnia, że jest bardzo szczęśliwy w swoim obecnym klubie i nie zamierza opuszczać Nerazzurrich tego lata. Holender w ostatnim czasie jest łączony z transferem między innymi do Arabii Saudyjskiej.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij

De Vrij chce pozostać w Interze na kolejny sezon

Stefan de Vrij zdobył ważną bramkę dla reprezentacji Holandii, przyczyniając się do zwycięstwa Oranje nad Turcją 2:1. Dzięki tej wygranej, Holendrzy awansowali do półfinałów Euro 2024, gdzie zmierzą się z Anglią. Chociaż de Vrij nie występował regularnie w wyjściowym składzie Interu Mediolan podczas mistrzowskiej kampanii, to na mistrzostwach Europy grał konsekwentnie w pierwszym składzie swojej reprezentacji, pozostawiając na ławce byłego obrońcę Juventusu, Matthijsa de Ligta.

Pojawiły się doniesienia, że Inter może być otwarty na sprzedaż de Vrija do klubu z Saudi Pro League tego lata, jednak doświadczony obrońca wydaje się zdeterminowany, aby pozostać na San Siro. – Mam jeszcze rok kontraktu plus opcję przedłużenia, jestem bardzo szczęśliwy w Interze – powiedział de Vrij w wywiadzie dla Sky Sport po meczu Holandia – Turcja. – To był niesamowity sezon i widzę siebie w Interze – dodał.

Inter wysłał zapytanie o Alessandro Buongiorno w zeszłym tygodniu, ale nie mógł złożyć formalnej oferty przed sprzedażą innego środkowego obrońcy. W związku z tym, reprezentant Włoch zdecydował się dołączyć do Napoli.

De Vrij dołączył do Interu na zasadzie wolnego transferu z Lazio w 2018 roku i od tego czasu rozegrał 236 meczów w barwach Nerazzurrich, strzelając dziesięć goli. W ostatnim czasie wiele mówi się na temat jego przyszłości. Mimo jego słów, wydaje się, że saga transferowa jeszcze będzie miała swoją kontynuację.

