De Jong zmienił całą sytuację. Barcelona myśli o sprzedaży piłkarza

Frenkie de Jong wrócił do wysokiej formy i zmienił sytuację w składzie FC Barcelony. To dlatego Duma Katalonii rozważa sprzedaż jednego z pomocników.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona myśli o sprzedaży Casado. De Jong ma na to duży wpływ

Frenkie de Jong znów jest kluczową postacią FC Barcelony. Holender wrócił do wysokiej formy po kontuzji i stał się fundamentem drużyny Hansiego Flicka. Niemiec wcześniej stawiał na rotacje w środku pola, ale obecnie nie wyobraża sobie gry bez byłego piłkarza Ajaxu. To sprawia, że kilku innych zawodników znalazło się w trudniejszej sytuacji, a jednym z nich jest Marc Casado.

Casado w poprzednim sezonie potrafił momentami błyszczeć w drugiej linii, ale teraz jego rola została mocno ograniczona. Powodem jest właśnie świetna dyspozycja De Jonga, który daje zespołowi równowagę między defensywą a ofensywą. Flick otwarcie pokazuje, że chce budować projekt wokół Holendra, przez co młody Hiszpan spędza coraz więcej czasu na ławce rezerwowych.

Niepewna sytuacja Casado przyciągnęła uwagę innych klubów. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu ze strony Girony, natomiast teraz do gry włączyła się również Aston Villa. Anglicy widzą w 21-latku duży potencjał i mogliby dać mu znacznie więcej minut niż FC Barcelona.

Duma Katalonii rozważa sprzedaż piłkarza, ponieważ przy obecnym układzie sił w środku pola jego rola jest mocno ograniczona. Kluczowym czynnikiem w tej zmianie jest właśnie powrót De Jonga, który udowodnił, że potrafi być liderem i nie ma dla niego alternatywy w systemie Flicka.