FC Barcelona jeszcze tego lata może stracić Marca Casado. Hiszpan wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Teraz do walki o jego transfer włączyła się Aston Villa - przekazuje "Sport Witness".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Marc Casado wzbudził zainteresowanie Aston Villi

FC Barcelona rozpoczęła nowy sezon La Ligi od zwycięstwa nad Realem Mallorką (2:0). Teraz przed podopiecznymi Hansiego Flicka cięższe zadanie. W sobotni wieczór zmierzą się na wyjeździe z Levante. Letnie okienko transferowe jeszcze nie dobiegło końca, więc Duma Katalonii rozważa kolejne ruchy. Ich głównym celem teraz jest przedłużenie kontraktu z Ericiem Garcią.

Nie od dziś wiadomo, że przyszłość Marca Casado w FC Barcelonie wisi na włosku. Hiszpański pomocnik wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Ostatnio mówiło się, że zawodnik trafił na radar Girony. Jednak najnowsze informacje w sprawie przyszłości piłkarza Dumy Katalonii przekazuje „Sport Witness”. Otóż 21-latek znalazł się w kręgu zainteresowań również Aston Villi.

Angielski klub miał już złożyć oficjalną ofertę za Marca Casado. Mówi się, że FC Barcelona otrzymała na stolę propozycję o wartości 30 milionów euro. The Villans są tak zdeterminowani, aby dokonać transferu, że są gotowi zwiększyć czterokrotnie pensję Hiszpana. Czas pokaże, czy ostatecznie pomocnik zdecyduje się na przeprowadzkę do Premier League.

Marc Casado od minionego sezonu jest zawodnikiem seniorskiej drużyny FC Barcelony. 21-latek dotychczas w jej barwach rozegrał 41 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie oraz sześć asyst.