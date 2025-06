Kevin De Bruyne ma porozumienie z Napoli, lecz na ostatniej prostej może wydarzyć się niespodzianka. Zamiast do Serie A pomocnik może trafić do Turcji - twierdzi Yagiz Sabuncuoglu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Fenerbahce próbuje pozyskać Kevina De Bruyne

Kevin De Bruyne po dziesięciu latach na Etihad Stadium opuści Manchester City. Kontrakt, który obowiązuje do końca czerwca, nie zostanie przedłużony. Reprezentant Belgii musi więc szukać nowego klubu, a wiele wskazuje na to, że jego kariera będzie kontynuowana w Serie A.

Gianluca Di Marzio kilka dni temu informował, że De Bruyne doszedł do porozumienia z Napoli. Od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe informacje, sugerujące, że doszło do podpisania kontraktu. Okazuje się, że przyczyną może być zainteresowanie innych drużyn. 33-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Fenerbahce, które próbuje szczęścia i stara się przejąć transfer pomocnika.

Jak przekazał Yagiz Sabuncuoglu medialne doniesienia o zainteresowaniu Kevinem De Bruyne przez Fenerbache są prawdziwe. Z racji tego, że oficjalnie transfer piłkarza do Napoli nie został jeszcze ogłoszony, różne kluby starają się przekonać go do zmiany zdania. Nie będzie to jednak proste zadanie, bowiem wygląda na to, że gwiazdor jest zdeterminowany, aby przenieść się pod Wezuwiusz.

Co ciekawe De Bruyne to tylko jeden z piłkarzy o głośnym nazwisku, którego chce ściągnąć Fenerbahce. Oprócz belgijskiego pomocnika zespół Mourinho rozważa także transfer Dusana Vlahovicia z Juventusu.

Fenerbahce miniony sezon zakończyło na 2. miejscu w Super Lig. Do obrońcy tytułu, czyli Galatasaray stracili 11 punktów.