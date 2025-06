Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Fenerbahce rusza po Vlahovicia

Dusan Vlahovic najprawdopodobniej nie rozpocznie nowego sezonu w barwach Juventusu. Serbski napastnik ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku, ale brak porozumienia w sprawie przedłużenia umowy oraz rosnące zarobki – od lipca aż 12 milionów euro netto rocznie – sprawiają, że Stara Dama poważnie rozważa sprzedaż.

Według „La Gazzetty dello Sport” i Alfredo Pedulli, to Fenerbahce jako pierwsze przeszło do konkretów. Turecki klub zaproponował 30 milionów euro, a samemu Vlahoviciowi zaproponowano kontrakt na poziomie 10 milionów euro rocznie. Za transferem stoi Jose Mourinho, który chce zbudować silny zespół na nowy sezon i uczynić z byłego snajpera Fiorentiny kluczową postać ofensywy.

Na ten moment oferta z Turcji jest niższa niż oczekiwania Juventusu. Klub z Turynu liczy na co najmniej 40 milionów euro. Mimo to źródła wskazują, że istnieje przestrzeń do negocjacji, zwłaszcza że Juve chce odciążyć budżet z wysokiego kontraktu napastnika.

Sytuacja jest dynamiczna. Milan monitoruje rozwój wydarzeń, a fanem Serba jest Massimiliano Allegri, który został nowym trenerem Rossonerich. Niemniej to Fenerbahce jako pierwsze weszło w bezpośredni kontakt z otoczeniem zawodnika, co daje Turkom przewagę w wyścigu o podpis Serba.