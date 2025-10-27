Dayot Upamecano blisko głośnego transferu. Giganci szykują oferty

16:07, 27. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TBR Football

Dayot Upamecano jest rozchwytywany przez wiele klubów. Według informacji "TBR Football", Manchester City, Liverpool i Chelsea rozpoczęły działania w sprawie transferu obrońcy Bayernu Monachium.

Dayot Upamecano
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Bayern Monachium może stracić Dayota Upamecano w 2026 roku

Dayot Upamecano może wkrótce pożegnać się z Bayernem Monachium. Francuski obrońca dołączył do bawarskiego klubu w 2021 roku z RB Lipsk za około 42 miliony euro. Wiele wskazuje na to, że jego czas na Allianz Arenie powoli dobiega końca. Kontrakt 27-latka z mistrzem Niemiec wygasa wraz z końcem tego sezonu, a rozmowy o przedłużeniu wciąż nie przyniosły porozumienia.

Według informacji „TBR Football”, Manchester City, Liverpool oraz Chelsea prowadziły w ostatnich tygodniach wstępne rozmowy w sprawie transferu 34-krotnego reprezentanta Francji. Upamecano może być jednym z najgorętszych nazwisk na rynku w 2026 roku, gdy stanie się wolnym zawodnikiem, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Bayernem.

Agenci piłkarza już teraz sondowali rynek. Zgodnie z przepisami FIFA zawodnik będzie mógł podpisać wstępne porozumienie z klubem spoza Niemiec na sześć miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu. Bayern jest zdeterminowany, by zatrzymać swojego obrońcę i prowadzi rozmowy z jego przedstawicielami, lecz Upamecano jest świadomy rosnącego zainteresowania ze strony Premier League i potencjalnych możliwości, jakie daje gra w Anglii.

Francuz pozostaje jednym z filarów defensywy Bayernu. W obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Według danych portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Upamecano wynosi obecnie 60 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Pep Guardiola
Man City chce sprowadzić skrzydłowego. Klub szykuje rozmowy
Enzo Maresca
Chelsea szuka nowego bramkarza. Podano dwa wielkie nazwiska
Enzo Maresca
Chelsea poluje na wielki talent Bayernu. Nowy cel transferowy