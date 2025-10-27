Dayot Upamecano blisko głośnego transferu. Giganci szykują oferty

Dayot Upamecano jest rozchwytywany przez wiele klubów. Według informacji "TBR Football", Manchester City, Liverpool i Chelsea rozpoczęły działania w sprawie transferu obrońcy Bayernu Monachium.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Bayern Monachium może stracić Dayota Upamecano w 2026 roku

Dayot Upamecano może wkrótce pożegnać się z Bayernem Monachium. Francuski obrońca dołączył do bawarskiego klubu w 2021 roku z RB Lipsk za około 42 miliony euro. Wiele wskazuje na to, że jego czas na Allianz Arenie powoli dobiega końca. Kontrakt 27-latka z mistrzem Niemiec wygasa wraz z końcem tego sezonu, a rozmowy o przedłużeniu wciąż nie przyniosły porozumienia.

Według informacji „TBR Football”, Manchester City, Liverpool oraz Chelsea prowadziły w ostatnich tygodniach wstępne rozmowy w sprawie transferu 34-krotnego reprezentanta Francji. Upamecano może być jednym z najgorętszych nazwisk na rynku w 2026 roku, gdy stanie się wolnym zawodnikiem, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Bayernem.

Agenci piłkarza już teraz sondowali rynek. Zgodnie z przepisami FIFA zawodnik będzie mógł podpisać wstępne porozumienie z klubem spoza Niemiec na sześć miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu. Bayern jest zdeterminowany, by zatrzymać swojego obrońcę i prowadzi rozmowy z jego przedstawicielami, lecz Upamecano jest świadomy rosnącego zainteresowania ze strony Premier League i potencjalnych możliwości, jakie daje gra w Anglii.

Francuz pozostaje jednym z filarów defensywy Bayernu. W obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Według danych portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Upamecano wynosi obecnie 60 milionów euro.