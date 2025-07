dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Hertha Berlin na czele wyścigu o podpis Dawida Kownackiego

W ostatnich miesiącach Dawid Kownacki był łączony z powrotem do PKO BP Ekstraklasy. Jego nazwisko pojawiało się bowiem w kontekście Widzewa Łódź oraz Lecha Poznań. Jednak wszystko wskazuje na to, że 28-letni napastnik ostatecznie nie wróci do Polski, ponieważ ma pozostać w Niemczech. Jak czytamy w magazynie „Kicker”, faworytem wyścigu o pozyskanie mierzącego 186 centymetrów snajpera jest bowiem Hertha Berlin.

Stołeczny klub marzy o powrocie do Bundesligi, dlatego planuje dokonać poważnych wzmocnień składu. Jednym z elementów przebudowy drużyny Die Alte Dame miałoby być sprowadzenie właśnie Dawida Kownackiego. Karta zawodnicza środkowego napastnika wciąż należy do Werderu Brema, który byłby gotowy ponownie wypożyczyć 28-latka, ale tym razem nalega, aby w umowie znalazł się zapis o późniejszym obowiązku wykupu.

Przypomnijmy, że siedmiokrotny reprezentant Polski w ostatniej kampanii przebywał czasowo w Fortunie Dusseldorf, której był piłkarzem także w latach 2019-2023. Dawid Kownacki w swoim CV posiada również Sampdorię Genoa oraz wspomnianego wyżej Lecha Poznań, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Urodzony w Gorzowie Wielkopolskim zawodnik podczas kariery rozegrał łącznie 329 meczów, zdobył 84 bramki i zaliczył 40 asyst.

Hertha Berlina, do której najpewniej trafi Dawid Kownacki, zajęła 11. miejsce w poprzednim sezonie 2. Bundesligi. Warto dodać, iż w tej ekipie na co dzień występuje Michał Karbownik.