Darwin Nunez nieszczęśliwy w Arabii. Został zaoferowany temu klubowi

Darwin Nunez nie jest zadowolony z życia w Arabii Saudyjskiej, przez co może opuścić Al-Hilal. 26-letni napastnik został zaoferowany River Plate - podaje serwis ge.globo.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

River Plate zakontraktuje Darwina Nuneza?

Darwin Nunez podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeszedł z Liverpoolu do Al-Hilal. Kwota tej transakcji wyniosła 53 miliony euro, a Urugwajczyk podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku.

Mimo lukratywnych warunków umowy coraz więcej wskazuje na to, że pobyt 26-letniego napastnika w Arabii Saudyjskiej może okazać się bardzo krótki, ponieważ zawodnik szybko zaczął odczuwać rosnące wątpliwości dotyczące swojej przyszłości.

Jak poinformował w poniedziałek serwis „ge.globo”, Nunez nie jest w pełni zadowolony z życia na Bliskim Wschodzie. Z tego powodu zarówno klub, jak i sam piłkarz mogą rozważyć rozstanie już podczas najbliższego zimowego okna transferowego. Co więcej, mierzący 187 centymetrów snajper został zaproponowany argentyńskiemu River Plate. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy ewentualna przeprowadzka dojdzie do skutku ani jak na ofertę zareaguje sam zespół z Buenos Aires.

W trwającym sezonie Darwin Nunez wystąpił w 11 spotkaniach, zdobywając 5 bramek i notując 2 asysty. 36-krotny reprezentant Urugwaju ma w swoim CV nie tylko Al-Hilal i Liverpool, lecz także CA Penarol, UD Almerię oraz Benfikę Lizbona. To właśnie w portugalskiej drużynie przeżywał najlepszy okres kariery, imponując niezwykłą skutecznością, która przyniosła mu rozgłos w Europie.