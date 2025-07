Darwin Nunez na radarze Juventusu! Hitowy ruch w końcówce okna?

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Darwin Nunez na liście życzeń Juventusu

Darwin Nunez przyciąga uwagę Juventusu po tym, jak jego transfer do Napoli nie doszedł do skutku. Klub z Neapolu prowadził rozmowy z Liverpoolem przez kilka tygodni, jednak zrezygnował z powodu zbyt wysokich żądań finansowych. Ostatecznie Azzurri sięgnęli po Lorenzo Lukkę, inwestując 35 milionów euro i otwierając drogę Bianconerim po gwiazdę The Reds.

Juventus, który sprowadził już Jonathana Davida i nadal analizuje sytuację Dusana Vlahovicia, poszukuje kolejnego klasowego napastnika. Klub wciąż pracuje nad zatrzymaniem Randala Kolo Muaniego, lecz cena 50 milionów euro stawia pod znakiem zapytania ten transfer. Natomiast Darwin Nunez, dzięki swoim walorom fizycznym, może być idealnym uzupełnieniem dla Davida.

Według „La Stampa” rozmowy z Liverpoolem nie należą do najłatwiejszych. Angielski klub oczekuje około 60 milionów euro, co znacząco przekracza obecne możliwości Juventusu. Dlatego Bianconeri rozważają inne rozwiązania, takie jak wypożyczenie z obowiązkiem wykupu.

Nunez jest gotowy do odejścia po transferze Hugo Ekitike za ponad 90 milionów euro. Jego kontrakt z Liverpoolem obowiązuje do 2028 roku, co daje angielskiemu klubowi mocną pozycję negocjacyjną. Mimo to Juventus liczy, że w końcówce okna uda się wynegocjować korzystną formułę i powtórzyć strategię znaną z czasów sprowadzenia Gonzalo Higuaina.

