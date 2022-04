fot. PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Bayern Monachium liczy się z tym, że latem może pożegnać Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Sport1 podaje natomiast, że Bawarczycy już mają na swoim celowniku kandydata do zastąpienia 33-latka.

Robert Lewandowski niewykluczone, że latem rozstanie się z Bayernem Monachium

Bawarczycy chcą być przygotowani na różne scenariusze

Sport1 podał, że niemiecki klub już wytypował następcę do zastąpienia Lewego, którym ma być Darwin Nunez

Urugwajczyk może zostać nowym napastnikiem Bayernu

Bayern Monachium w trakcie letniego okna transferowego może nieco zmodyfikować swoją kadrę w ofensywie. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć przyszłość Roberta Lewandowskigo. Najnowsze doniesienia mediów wskazują, że władze giganta ligi niemieckiej już mają plan, kim można zastąpić Polaka.

Lewandowski ma umowę z Bayernem tylko do końca czerwca 2023 roku. Zawodnik wciąż nie doszedł do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Taki stan rzeczy sprawił, że zawodnikiem zainteresowała się FC Barcelona. Polski napastnik otrzymał również oferty z Liverpoolu, Man City, czy PSG.

Sport1 podaje natomiast, że Bayern liczy na to, że Lewandowski nie zmieni klubu. Gdyby jednak okazało się, że polski napastnik zdecydowałby się na sprawdzenie się w nowym miejscu, to już jest wytypowany następca do zastąpienia Lewego.

Bayern ma na swoim celowniku Darwina Nuneza, broniącego aktualnie barw Benfiki Lizbona. Urugwajczyk w tej kampanii wystąpił w 37 meczach, w których 32 razy wpisał się na listę strzelców. Taki stan rzeczy przyczynił się do tego, że dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić już oglądał zawodnika na żywo w trakcie potyczki lizbończyków z Ajaxem w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Darwin Nunez ma umowę ważną z Benfiką do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 40 milionów euro.

