Dante Stipica ostatnio zaliczył spadek z Ruchem Chorzów z PKO Ekstraklasy do 1 Ligi. Tymczasem dziennikarz Karol Bugajski przekazał nowe wieści na temat przyszłości 33-latka.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dante Stipica

Dante Stipica może zakotwiczyć w Wiśle Płock

Dante Stipica to zawodnik, który rundę wiosenną w sezonie 2023/2024 spędził w Ruchu Chorzów. Rozegrał w barwach 14-krotnego mistrza Polski łącznie 14 meczów, zachowując w nich pięć razy czyste konto. Chorwat był do śląskiej ekipy wypożyczony z Pogoni Szczecin, z którą ma umowę ważną do 2026 roku.

Tymczasem dziennikarz Karol Bugajski z Przeglądu Sportowego przekazał, że Stipica może niebawem zasilić Wisłę Płock. Jest to o tyle ciekawe, że ostatniego z tego klubu szeregi Portowców zasilił Krzysztof Kamiński. Wygląda na to, że w druga stronę może udać się chorwacki golkiper.

Dante Stipica nowy sezon może spędzić na kolejnym wypożyczeniu z Pogoni Szczecin, jednak niekoniecznie do Ruchu Chorzów. Chorwackim bramkarzem zainteresowany jest inny pierwszoligowiec Wisła Płock — Karol Bugajski (@bugajski_karol) June 5, 2024

Stipica miałby trafić do drużyny Mariusza Misiury na wypożyczenie. Interesujące w tym wszystkim jest to, że na dzisiaj nie słychać głosów dotyczących przedłużenia wypożyczenia zawodnika ze strony Ruchu Chorzów. Po meczu Niebieskich z Cracovią w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy jednoznacznie wyglądało jednak pożegnanie Stipicy z grupą zawodników Ruchu i sztabem szkoleniowym.

Chorwacki golkiper ma na swoim koncie 147 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Puścił w nich 146 goli. Z kolei w 55 spotkaniach zachował czyste konto. Stipica w Polsce od 2019 roku. Dołączył wówczas do Pogoni z CSKA Sofia na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej reprezentował barwy między innymi Hajduka Split czy Primorac 1929.

Czytaj więcej: Czołowy bramkarz Ekstraklasy kuszony przez kluby zagraniczne [NASZ NEWS]