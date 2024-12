Daniele Rugani, który przed obecnym sezonem został wypożyczony z Juventusu do Ajaksu Amsterdam, może ponownie zmienić klub. Zdaniem Ekrema Konura SSC Napoli jest zainteresowane pozyskaniem 30-letniego stopera.

SOPA Images Limited / SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta i Antonio Conte

Daniele Rugani zamieni Juventus na Napoli?

Przed trwającym sezonem Daniele Rugani został wypożyczony z Juventusu do Ajaksu Amsterdam. Czasowy pobyt 30-letniego stopera w holenderskim zespole miał potrwać co najmniej do zakończenia obecnej kampanii, jednak ostatecznie strony mogą rozstać się po zaledwie pół roku. Środkowy obrońca nie jest bowiem podstawowym piłkarzem drużyny 36-krotnego mistrza Eredivisie. Z najnowszych doniesień wynika, że Daniele Rugani może błyskawicznie wrócić na włoskie boiska.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, siedmiokrotny reprezentant Włoch wzbudził zainteresowanie SSC Napoli. Taki transfer byłby bardzo kontrowersyjny, ponieważ mierzący 190 centymetrów defensor tym samym dołączyłby do odwiecznego rywala Juventusu. Wydaje się, że powrót doświadczonego zawodnika do zespołu Starej Damy kompletnie nie ma sensu, gdyż Thiago Motta nie ceni tego piłkarza i nie dawałby mu zbyt wielu minut.

Dlatego przeprowadzka Daniele Ruganiego do Neapolu wcale nie jest wykluczona. Trener ekipy Azzurrich – Antonio Conte – liczy na wzmocnienie linii obrony swojej drużyny podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Wychowanek Empoli jest ciekawą opcją, żeby uzupełnić skład SSC Napoli, ale na początku najprawdopodobniej nie byłby pierwszym wyborem włoskiego szkoleniowca. Daniele Rugani rozegrał 11 meczów i zanotował 1 asystę w koszulce Ajaksu Amsterdam.