Milan przygotowuje ofertę za defensywnego pomocnika ligowego rywala

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca i Samuele Ricci

Samuele Ricci na radarze Rossonerich

AC Milan pod wodzą Paulo Fonseki zajmuje odległe ósme miejsce w Serie A. 19-krotni mistrzowie Włoch zdobyli cztery punkty w ostatnich trzech meczach. Władze klubu uważają, że rozwiązaniem problemów drużyny będzie sprowadzenie kreatywnego rozgrywającego.

Jednym z głównych celów transferowych Rossonerich jest Samuele Ricci. To defensywny pomocnik, który od od blisko dwóch lat występuje FC Torino. Klub z San Siro od dawna przygląda się jego postępom zawodnika i wierzy, że 23-latek może znacząco wpłynąć na poprawę gry zespołu. Rossoneri są gotowi podjąć konkretne kroki już w styczniowym oknie transferowym, żeby związać się z 6-krotnym reprezentantem Włoch.

Według portalu Calciomercato.com, ostatnie występy pomocnika we Włoszech tylko wzmocniły przekonanie, że warto zainwestować w niego już teraz. Jednak Torino nie zamierza łatwo oddać swojego utalentowanego zawodnika. Klub ze stolicy Piemontu wycenia Ricciego na 30-35 milionów euro, co czyni transfer dużym wyzwaniem finansowym. Jak wynika z przekazanych wieści, w Mediolanie chcą pozyskać potrzebne środki ze sprzedaży Fikayo Tomoriego, który od dłuższego czasu jest łączony z transferem do Juventusu.

Ricci w obecnym sezonie zagrał w 19 spotkaniach i zaliczył jedną asystę w Serie A i Pucharze Włoch. Przypomnijmy, że Torino ściągnęło pomocnika z Empoli za blisko 9 milionów euro.