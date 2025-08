AS Roma pochwaliła się w mediach społecznościowych zakontraktowaniem Daniele Ghilardiego. 22-letni obrońca jest szóstym letnim nabytkiem rzymskiego zespołu.

AS Roma

Źródło: AS Roma

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Daniele Ghilardi

Daniele Ghilardi przedstawiony jako nowy zawodnik Romy

AS Roma oficjalnie potwierdziła transfer Daniele Ghilardiego z Hellasu Werona. 22-letni zawodnik, który najlepiej czuje się na pozycji środkowego obrońcy, po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Transakcja odbyła się na zasadzie wypożyczenia z późniejszym obowiązkiem wykupu. Rzymianie zapłacą 11 milionów euro plus ewentualne bonusy.

Młody stoper jest szóstym letnim nabytkiem drużyny Giallorossich – po Radosławie Żeleznym, Evanie Fergusonie, Neilu El Aynaouim, Wesleyu oraz Devisie Vasquezie. Daniele Ghilardi przygodę z futbolem rozpoczynał w akademii Fiorentinie, a do ekipy z Werony przeprowadził się w 2022 roku. W kampanii 2023/2024 występował na wypożyczeniu w Sampdorii Genua, w której zdobył bardzo cenne doświadczenie na poziomie Serie B.

Zdolny defensor w sezonie 2024/2025 był już pewnym punktem wspomnianego wyżej Hellasu Werona, rozgrywając 24 mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Młodzieżowy reprezentant Włoch w zespole prowadzonym przez Gian Piero Gasperiniego będzie grał w systemie z trójką obrońców. Jego styl gry cechuje fizyczność, dobra gra w powietrzu oraz świetna orientacja. Wymienione atuty doskonale wpisują się w taktykę trenera Romy, który oczekuje od stoperów agresywności i umiejętności gry do przodu.